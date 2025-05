Premier League, Reina, Aia e Serie B: le ultimissime

Il Liverpool di Slot, già aritmeticamente vincitore della Premier League e con Federico Chiesa alla prima da titolare in campionato, perde 3-2 con il Brighton di Hürzeler nel monday night della 37ª giornata.

Pepe Reina ha annunciato che si ritirerà dal calcio giocato dopo Como-Inter. A 42 anni, il portiere spagnolo classe 1982, oggi al Como, ha comunicato la sua decisione in un’intervista rilasciata a Movistar.

A 90' dal termine del campionato di Serie A è giunto il momento di fare un bilancio della stagione e a parlare è Gianluca Rocchi, che ha ricevuto a Firenze un premio alla carriera. "Se sono soddisfatto della stagione? Non sono abituato a dare giudizi e comunque non ne do, perché questo non è il mio compito e poi perché deve ancora finire il campionato. L'obiettivo è cercare di fare bene, siamo l'unica categoria che mette in piazza gli errori. Ieri sera ero a Milano alla sala Var e adesso ritorno subito a Milano per registrare Open Var in cui faremo vedere gli episodi delle ultime settimane - ha spiegato il designatore arbitrale - proprio perché, se anche c'è un errore, lo mettiamo tranquillamente a disposizione di tutti. Non so quante categorie sono così aperte.

Giorni di tensione in casa Brescia. La notizia della possibile penalizzazione per delle presunte irregolarità nei pagamenti ha scosso l'ambiente e tutta la Serie B. Dopo che i lombardi avevano ottenuto la salvezza sul campo, rischiano comunque di retrocedere in Serie C. Se lo scenario dovesse essere confermato, il Frosinone sarebbe salvo e la Sampdoria andrebbe ai playout contro la Salernitana. Ma per il momento nulla di tutto ciò è ancora avvenuto. L'unica cosa certa è il rinvio delle date dei playout e la querela per truffa presentata dal Brescia.