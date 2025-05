Benvenuti, Napoli, Djokovic e Callejon: le ultimissime

Lutto nel mondo dello sport italiano: è morto Nino Benvenuti, campione del mondo dei pesi medi di pugilato e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma del 1960. Il fuoriclasse del ring, malato da tempo, si è spento oggi, martedì 20 maggio, a Roma: aveva 87 anni.

Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Cagliari, la partita che può sancire la vittoria del quarto scudetto degli azzurri. La Prefettura di Napoli ha chiesto a DAZN la trasmissione in chiaro della partita, per tutti, almeno in Campania. Sono, infatti, circa 400mila tifosi azzurri che si sono collegati online nel tentativo di acquistare un biglietto per una partita che può far rima con storia. ovviamente, domanda superiore all’offerta. Ciò nonostante, Dazn, almeno per ora, non avrebbe inteso acconsentire all'istanza. Dopo aver versato circa 700 milioni di euro per i diritti esclusivi della Serie A, l'emittente non sarebbe orientata a trasmettere la gara in chiaro. Si potrebbe, a questo punto, raggiungere un'intesa per la trasmissione in chiaro della diretta del secondo tempo di Napoli-Cagliari.

A sette giorni esatti dalla separazione con Andy Murray, Novak Djokovic ha svelato il nome del suo prossimo coach. Il 24 volte campione Slam ha scelto il serbo Dusan Vemic, quarantottenne ex tennista serbo che in passato si è ritrovato già al fianco di Nole in doppio. Vemic siederà nel box già a partire dalla trasferta all'Atp 500 di Ginevra.

José Maria Callejon si ritira. L'esterno spagnolo classe 1987 disputerà sabato 24 maggio la sua ultima partita da calciatore professionista, con la maglia del suo Marbella (militante nella terza divisione spagnola) contro l'Antequera. A comunicarlo è stato lo stesso club