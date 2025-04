Benvenuti, un mito eterno

C'è una notte che non si spegne. Un pugno che vale una nazione. Un sorriso, quello di Nino Benvenuti , che il 17 aprile del 1967 accende di orgoglio l’ Italia intera. Il ragazzo istriano, emigrato a Trieste dopo l’esodo forzato della sua terra, diventa campione del mondo dei pesi medi battendo a New York l’americano Emile Griffith , al Madison Square Garden.

New York

Un capolavoro sportivo, un’impresa d’altri tempi, costruita con tecnica, strategia e una forza interiore che ancora oggi fa vibrare il cuore di chi l’ha vissuta. Griffith era il campione. Temibile, esperto, potente. Aveva dalla sua parte il titolo e il favore del pubblico. Ma Benvenuti aveva con sé qualcosa di più: aveva l’eleganza dell’uomo che non arretra, il coraggio del pugile che sa colpire e resistere, la determinazione di chi si è fatto da solo. Quindici riprese leggendarie, una sfida epica che si trasforma in mito. Il verdetto arriva ai punti, unanime: Benvenuti nuovo campione del mondo. A 29 anni, dopo l’oro olimpico a Roma ’60 e dopo essersi costruito un record impressionante da professionista, Nino tocca il cielo con i guantoni. Ma non è solo una vittoria personale, è un evento nazionale. È l’Italia che si affaccia sul palcoscenico del pugilato mondiale e si fa rispettare. È la bellezza del gesto atletico che incontra la nobiltà dell’anima.

Rivalità

Dicono che abbia vinto anche grazie a un gancio sinistro preciso come una pennellata e a quel montante di destro che Griffith non si aspettava. Ma c’era molto di più. C’era la compostezza, la grazia, la disciplina. E un’umanità che conquistava chiunque lo ascoltasse parlare, anche fuori dal ring. Il trionfo fu il primo atto di una trilogia meravigliosa: Griffith avrebbe vinto il match di rivincita qualche mese dopo, ma Benvenuti si sarebbe ripreso il titolo nel terzo incontro, ancora a New York. Un duello sportivo di rara bellezza, fatto di colpi e rispetto, tra due uomini che finirono per diventare amici. Oggi, a distanza di 57 anni, quell’impresa vive ancora. È leggenda. È memoria collettiva. È il racconto che un padre fa a suo figlio davanti a una vecchia foto in bianco e nero. È Nino, con la cintura in vita e il sorriso timido, che ci ricorda quanto possa essere meraviglioso lo sport, quando diventa poesia.