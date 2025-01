Insigne e Callejon di nuovo insieme: "Bello rivederti frate"

Il giorno dopo Napoli-Juve, tornano ad abbracciarsi due grandi ex attaccanti della squadra azzurra: Lorenzo Insigne e José Maria Callejon di nuovo insieme, come testimoniano le foto apparse sui social nel tardo pomeriggio odierno. Un romantico rendez-vous in Spagna, che ha sbloccato dolci ricordi dei tifosi partenopei.