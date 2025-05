Napoli-Cagliari, Como-Inter, Real Madrid e basket: le ultimissime

Questa sera al Maradona Conte cerca i 3 punti scudetto, confermando la stessa formazione scesa in campo contro il Parma. Olivera al centro della difesa, Gilmour al posto di Lobotka e la coppia d'attacco Raspadori-Lukaku. Nicola con Viola-Piccoli in avanti. Out Luvumbo, Gaetano, Caprile e Pavoletti.

Al Sinigaglia l’Inter sogna ancora lo scudetto Nel Como Nico Paz e Strefezza a supporto di Cutrone. Spazio a partita in corso per Reina e Iovine, al loro ultimo match della carriera. Turnover Inter a 8 giorni dalla finale di Champions League. In porta dubbio Sommer/Martinez, in attacco Taremi supportato da Correa e Zalewski. Frattesi e Lautaro tornano tra i convocati

Al Real Madrid è tempo di cambiamenti profondi sul fronte tecnico. Con l'inizio dell’era Xabi Alonso alla guida della prima squadra, il club blanco continua a ridisegnare il proprio organigramma. Uno dei volti nuovi, ma ben noti ai tifosi madrileni, è quello di Julio Baptista. L’ex Roma, che ha vestito la maglia del Real tra il 2005 e il 2008 (con una parentesi in prestito all’Arsenal), tornerà a Valdebebas per allenare la cantera.

Il Trapani vince a Reggio Emilia ed è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali scudetto del campionato di Serie A1 di basket. Al PalaBigi i siciliani si impongono per 90-83