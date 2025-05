Ancelotti punta il Barcellona e applaude Xabi Alonso: "Futuro al Real? Ha tutte le porte aperte"

Carlo Ancelotti si è espresso su Xabi Alonso alla vigilia di Barcellona-Real Madrid , gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga : "Ho letto che lascerà Leverkusen . Ha fatto un lavoro fantastico. Ha tutte le porte aperte perché ha dimostrato di essere uno dei migliori tecnici al mondo e le sue capacità". Sul suo futuro Ancelotti ha aggiunto: "La luna di miele con questa società non finirà mai, continuerà per sempre. Il Real , come il Milan , sono squadre che mi rimangono nel cuore per il tempo che vi ho trascorso e per le relazioni che si sono create. Quando la pressione cala, l'affetto aumenta".

Verso Barcellona-Real Madrid, Ancelotti: "Se i giocatori mi ascoltano andrà tutto bene"

Il Barcellona ha 4 punti di vantaggio a quattro gara dalla fine della Liga e ha vinto le tre altre sfide giocate in questa stagione, ma Ancelotti è convinto di poter riaprire il campionato: "La squadra sta bene, è concentrata sul nostro obiettivo, è carica. Domani ci giochiamo tanto ma crediamo di poter vincere, anche se le partite col Barca sono difficili. Sarà necessario approcciare il match nel modo giusto, difendendo bene e attaccando bene. Il Barcellona tende a spingerti nella tua area. In attacco dobbiamo gestire bene le transizioni, stando attenti al fuorigioco, ma ci siamo preparati. Se i giocatori mi ascoltano, andrà tutto bene. Quello del Real è stato finora un buon campionato, ma domani sia noi sia loro abbiamo molto in ballo. Il Barcellona ha più possibilità di noi, ma se vinciamo sarà tutto aperto". Sulle scelte: "Non abbiamo molte opzioni, date le assenze. Rodrygo è disponibile ma anche Guler potrebbe essere titolare".

Flick: "Clasico importante per noi e per i tifosi"

Dall'altra parte, Hansi Flick vuole dimenticare l'eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter: "Ho parlato coi giocatori per sapere cosa provano, è stato importante perché in un Clasico bisogna essere al top in tutti i sensi. Voglio vedere la squadra giocare con intensità, essere dominante come al solito. Sappiamo che il Real contro di noi dà sempre il massimo. Giochiamo sempre vincere, non importa la classifica. Ci concentreremo su questa partita, daremo tutto per ottenere i tre punti. Il Clasico è importante per noi e per i nostri tifosi, è fantastico giocare contro di loro e competere contro di loro".