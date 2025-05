Zaniolo, Italia, Liverpool e Roland Garros: le ultimissime

"Scene pietose", come ha commentatto l'allenatore dei viola Galloppa, dopo la semifinale dei playoff del campionato Primavera tra Roma e Fiorentina. Dopo il triplice fischio e l'eliminazione dei giallorossi, è avvenuta una brutta rissa che ha coinvolto elementi di entrambe le squadre. Il tutto sarebbe stato scatenato dalla presenza, non autorizzata, di Nicolò Zaniolo nello spogliatoio della Roma. L'attaccante della Fiorentina sarebbe stato provocato da alcuni tesserati della Roma. L'attuale giocatore della Fiorentina avrebbe aggredito fisicamente due giocatori della Primavera della Roma (avrebbe tirato anche un pugno).

Ufficiali le convocazioni di Luciano Spalletti per gli impegni con Norvegia e Moldavia, validi per le qualificazioni al Mondiale in programma nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Non mancano le novità, con il ritorno di Riccardo Orsolini in azzurro. Nel girone I delle qualificazioni, sono inserite anche Estonia ed Israele. Prima chiamata per Coppola, promettente difensore dell'Hellas Verona, mentre torna un veterano come Francesco Acerbi, protagonista con la maglia dell'Inter e impegnato sabato 31 maggio nella finale di Champions contro il Psg.

Una giornata di festa trasformata in ore di angoscia e paura. È accaduto a Liverpool, durante i festeggiamenti per la Premier League conquistata con largo anticipo dai Reds, quando un'auto è improvvisamente piombata sulla folla, provocando diversi feriti.

Un numero uno per il numero 1 del mondo: a tifare per Jannik Sinner, che dopo il ritorno in campo a Roma, debutta nel Roland Garros contro il 'padrone di casa' Rinderknech, c'è anche Gigio Donnarumma, ormai di casa a Parigi.