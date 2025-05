Conference League, Ferrero, Roland Garros e basket: le ultimissime

Betis e Chelsea si affrontano nella finale della UEFA Conference League 2024/25. BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, RodrIguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.

CHELSEA (4-1-4-1): Jorgensen; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Palmer, Madueke; Jackson. All. Maresca.

Non solo Balotelli. Tra gli ospiti della quarta puntata di Belve c'è stato anche Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Ferrero ha svelato: "Il mio sogno era comprarmi la Roma. Sono stato uno dei presidenti più odiati dal popolo blucerchiato? Non hanno mai accettato la mia romanità. Sono andato via, ho detto mi rimpiangerete. E ora mi rimpiangono davvero.”

Dei sette azzurri rimasti in corsa al Roland Garros, due si affronteranno al secondo turno. Si tratta di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che daranno vita a un derby italiano dal quale uscirà il probabile avversario di Alexander Zverev. La sfida di secondo turno tra Cobolli e Arnaldi andrà in scena giovedì 29 maggio con orario e campo ancora da definire.

Emozionante epilogo della serie tra Virtus Bologna e Reyer Venezia, che si risolve in un'appasionante gara 5 con le V Nere che volano in semfiniale. Non riescono a completare la rimonta i lagunari, che erano riusciti a rimettere in pari la sfida dopo le prime due sconfitte e che anche alla Segafredo Arena hanno avuto la loro occasione.