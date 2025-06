Nazionale, Roma, Nba e Sinner: le ultimissime

Rino Gattuso è il nuovo ct dell'Italia. L'ex centrocampista oggi si presenta davanti ai microfoni per la prima volta dopo l'ufficialità del suo mandato. "Questo è un sogno che si avvera. Non è facile, sia io che il mio staff abbiamo la consapevolezza che si può fare un grandissimo lavoro. C'è poco da dire, tanto da fare, andare in giro e fare un lavoro nella testa dei giocatori.”

Dopo una stagione, si conclude l'esperienza di Florent Ghisolfi alla Roma: il francese non è più il direttore sportivo dei giallorossi. Un anno pieno di emozioni, dal disastro con Juric fino alla rinascita con Claudio Ranieri. Ghisolfi ha volto riportare tutto questo in una lettera emozionante pubblicato sul suo profilo Instagram: "Un capitolo si chiude. Grazie a Dan, Ryan e a tutta la famiglia Friedkin per l’opportunità di dirigere questo club magico. Grazie a tutti voi a Trigoria per l’accoglienza a braccia aperte. Non mi sono mai sentito uno straniero, mi sono sempre sentito a casa.

Svolta storica in Nba: i Los Angeles Lakers, il club più famoso al mondo, passa di mano per una cifra record di dieci miliardi di dollari. Una somma mai pagata per un club statunitense. Secondo quanto riferito da Espn, i Lakers sono stati acquistati dal miliardario Mark Walker, che deteneva già una quota minoritaria del club.

Jannik Sinner e Andrea Bocelli, la coppia che non ti aspetti. Con un post sui social che ha spiazzato tutti, il celebre cantante italiano ha annunciato che nella giornata di venerdì 20 giugno uscirà una nuova canzone insieme al numero uno al mondo. "Polvere e gloria" è il titolo del brano.