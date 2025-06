Lazio, Cagliari, Como e Sonego: le ultimissime

Mattia Zaccagni è stato operato per la risoluzione di una "Groin Pain Syndrome", una condizione dolorosa che colpisce l'area inguinale (pubalgia). “Già dimesso e già a casa! Grazie a tutti per il vostro sostegno, è un problema che mi portato dietro da un po', giocando gli ultimi tre mesi della stagione con tanto dolore, il riposo e le terapie sono servite a poco per questo ho voluto procedere con l'intervento per farmi trovare pronto per il ritiro! Grazie ancora a tutti, vi abbraccio. SFL”, ha scritto Zaccagni tranquillizzando i tifosi della Lazio.

Il Cagliari annuncia l'ingaggio di Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo. L'ex Frosinone e Spezia, si legge nel comunicato diramato dal club rossoblù, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. "Competenza, una solida e accurata conoscenza del calcio, unite a capacità manageriali e all’abilità nell’individuare il talento. Benvenuto in rossoblù, Direttore!", il messaggio di benvenuto del Cagliari al nuovo ds.

Alvaro Morata deve mettersi alle spalle l'ultima stagione: il periodo poco fortunato al Milan, l'esperienza al Galatasaray rovinata dall'infortunio fino al rigore sbagliato nella finale di Nations League che ha decretato la sconfitta contro il Portogallo. Un periodo buio che l'attaccante ha raccontato e che è pronto a superare. Guarda al futuro che potrebbe essere con la maglia del Como. Le voci di mercato da giorni lo stanno dando come uno degli obiettivi principali del mercato del club e ora la trattativa è entrata nel vivo.

Termina agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Sonego al 'Lexus Open', torneo Atp 250 con montepremi totale pari a 756.875 euro che si sta disputando sull'erba di Eastbourne, in Gran Bretagna. Il 30enne tennista torinese, numero 48 del ranking internazionale, si arrende al francese Ugo Humbert.