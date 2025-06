Di Matteo: “Adesso Cagliari ascolti Pisacane”

Il primo italiano a vincere la Champions alla guida di un club straniero, il Chelsea, ripassa da Inter-Psg: «Nerazzurri sfiniti, francesi maturi e cinici». Roberto Di Matteo, natali a Sciaffusa nel ’70, maglie di Lazio, Chelsea e Italia scolpite nel petto, è reduce da una sfida a golf nel sud Sardegna. Sulle nove buche del Tanka resort ha perso di un filo da Gianfranco Zola: «Gioca meglio di me. Ma stavo per batterlo». Mazze e par. Ma il calcio è la cometa che non si scorda. «Lo scudetto al Napoli? Dal lavoro di Conte, tra infortuni pesanti, Lobotka, e cessioni doc, Kvaratskchelia. All’innesto di McTominay: giocava poco in Premier, un leader in A. Antonio ha vinto il titolo con il gruppo».