Juve, Lazio, Bove e Pisa: le ultimissime

La Juve di Tudor crolla contro il Manchester City di Guardiola. Il big match, di questa terza ed ultima partita della fase a gironi del Mondiale per Club del gruppo G, viene vinto per 5-2 dagli inglesi che si prendono anche la testa del girone.

La Lazio rassicura i tifosi. Il club biancoceleste ha pubblicato un comunicato ufficiale, ricordando ai propri sostenitori che "non esiste alcun motivo di preoccupazione", in merito alla situazione attuale. Il club, che al momento non ha completato neanche un'operazione di mercato, getta acqua sul fuoco. "In merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa in modo fuorviante sulla situazione economico-finanziaria della Società, si ritiene doveroso precisare che non esiste alcun motivo di preoccupazione".

Senza il riscatto, il 30 giugno sarà il suo ultimo giorno da tesserato della Fiorentina e da martedì 1 luglio tornerà ad essere un calciatore della Roma, di rientro alla base per fine prestito. Il futuro, invece, è tutto da scrivere ma le notizie che arrivano sono positive e confortanti per Edoardo Bove. Il centrocampista nelle ultime settimane ha sostenuto nuovi accertamenti che hanno dato tutti esito negativo: ci sono i presupposti per immaginare un suo possibile ritorno in campo, ovviamente all’estero, vista l’attuale normativa.

Ora è ufficiale: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa. Dopo l'esperienza sulla panchina del Genoa, l'ex attaccante della Nazionale riparte dalla società toscana, neopromossa in Serie A. È lui il sostituto di Filippo Inzaghi, approdato a Palermo nei giorni scorsi.