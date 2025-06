Pisa, dopo Inzaghi c'è Gilardino: è lui la scelta

Soprattutto Alberto Gilardino. Tutti gli indizi portano all’ex allenatore del Genoa. A meno di sorprese, dovrebbe essere lui la nuova guida tecnica del Pisa nel campionato che segna il ritorno in serie A, a 34 anni dall’ultima volta. Condizionale ancora d’obbligo, però, perché il dado non è stato ancora tratto, anche se il più è fatto. La giornata decisiva, però, è quella di oggi con possibile appendice fino a domani. Questo fine settimana, comunque, il diggì Giovanni Corrado e il diesse Davide Vaira presenteranno l’esito del lavoro svolto in queste settimane ad Alex Knaster, ossia le due o tre candidature per la panchina nerazzurra: l’ultima parola, però, spetterà al proprietario del club nerazzurro. E, al netto delle formalità, l’obiettivo è chiudere e definire l’accordo nel corso del fine settimana. Nella “shortlist”, oltre a Gilardino ci sarà quasi sicuramente anche Marco Giampaolo, da poco separatosi dal Lecce. Il terzo nome, invece, potrebbe essere quello di Matias Almeyda: così almeno sussurrano alcuni bene informati, anche se il tecnico argentino, nelle ultime tre stagioni ai greci dell’Aek Atene e che effettivamente nei giorni scorsi è stato contattato, sembrerebbe vicinissimo al Siviglia. In ogni caso Gilardino resta in pole. Se davvero fosse lui il prescelto, arriverebbero in nerazzurro anche Gaetano Caridi e Dario Dainelli, il primo come vice e il secondo in qualità di collaboratore tecnico.