Lazio, Juve, Inter e Mondiale per club: le ultimissime

Questa volta non lo ha fregato l’indice di liquidità. Si sono aggiunti l’indebitamento e il costo del lavoro allargato. Come se fossero tre dita di una mano, non una sola. Tradotto: Sarri ha accettato e deciso di tornare alla Lazio all’inizio di giugno sapendo di ereditare una situazione complicata, dura, ma non proibitiva.

Nonostante la sconfitta contro il Manchester City, la Juve ha ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club, passando come seconda del girone G: ora agli ottavi incontrerà il Real Madrid. La sfida tra Juventus e Real Madrid andrà in scena il prossimo 1° luglio alle ore 21 (ora italiana) all'Hard Rock Stadium di Miami.

Pio Esposito farà parte della batteria di attaccanti a disposizione di Chivu per la prossima stagione. E non è una conseguenza del gol e dell’eccellente prestazione dell’altra notte con il River Plate. Semplicemente, l’Inter aveva già preso una decisione in questo senso. Insomma, l'exploit contro gli argentini è stato soltanto una conferma del suo valore e del fatto che sia assolutamente pronto per il salto dal Picco di La Spezia a San Siro.

Arriva il primo successo per Simone Inzaghi al mondiale per club. Il suo Al-Hilal ha battuto 2-0 il Pachuca (messicani alla terza sconfitta su tre nel torneo) grazie alle reti di Salem Al Dawsari e Marcos Leonardo e avanza agli ottavi di finale. Prossimo avversario lunedì a Orlando il Manchester City di Pep Guardiola.