Diogo Jota, Como, Pogba e Wimbledon: le ultimissime

Il torneo di Wimbledon autorizzerà i tennisti a scendere in campo con un fiocco nero per ricordare la memoria di Diogo Jota, calciatore portoghese tragicamente scomparso in un incidente stradale. A renderlo noto, poche ore dopo la notizia della morte dell'attaccante del Liverpool, è stata l'organizzazione dello Slam londinese, che ha pensato a quest'iniziativa per permettere ai giocatori di esprimere il proprio cordoglio.

Il Como continua a stupire sul mercato e si conferma una delle squadre più ambiziose della Serie A. Dopo aver già messo a segno gli arrivi di Martin Baturina e Jesus Rodriguez, i lariani hanno chiuso un altro colpo di spessore: si tratta di Nicolas Kuhn, attaccante esterno del Celtic, che si trasferirà in Italia per una cifra di19 milioni di euro.

Paul Pogba è pronto per il suo rientro in campo dopo due anni di stop a causa della squalifica per doping ricevuta durante la sua seconda parentesi alla Juventus. Il centrocampista francese ha firmato un contratto di due anni con il Monaco e oggi si è tenuta la sua presentazione con il club biancorosso. Pogba ha espresso tutta la sua voglia di ritornare a giocare: “Ci vorrà del tempo, è normale che sia così. Sono determinato, forse ancora più che mai. Ho ascoltato il club e vorrei giocare subito. È raro che io pianga, ma ho provato delle emozioni indescrivibili.

Doppio successo azzurro a Wimbledon. Flavio Cobolli batte in tre set l’inglese Pinnington Jones con il puinteggio di 6-1, 7-6, 6-2. Darderi invece, dopo la sospensione di ieri, (quando aveva due set di vantaggio sull’altro inglese Fery), ha portato a casa anche il terzo e decisivo set. Entrambi gli azzurri centrano per la prima volta la qualificazione al terzo turno del torneo inglese.