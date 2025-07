Shapovalov durissimo dopo il ko a Wimbledon: "È tutto una barzelletta!"

Rune nella bufera dopo le parole su Jarry

Da un caso ad un altro e sempre a proposito di tensioni e polemiche, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni rilasciate da Holger Rune in conferenza stampa dopo la sua inattesa eliminazione per mano di Nicolas Jarry. Il danese ha lasciato intendere che, senza un fastidio fisico, avrebbe avuto la meglio con facilità sul suo avversario: “Penso di aver iniziato bene la partita, giocando bene. Poi il terzo set è stato un po' sfortunato. Nel quarto set, ho iniziato a sentire dolore al ginocchio e me l'hanno curato. Da quel momento in poi, non sono più riuscito a servire e a colpire il rovescio come nei primi due set. In condizioni normali, lo batterei nove volte su dieci, con tutto il rispetto che posso avere per Nicolas Jarry. Ovviamente in questa partita non ho avuto vita facile con il ginocchio e di conseguenza non è andata benissimo".