F1, Camarda, CR7 e Wimbledon: le ultimissime

Caos ed emozioni al Gran Premio di Gran Bretagna. Sull'iconico circuito inglese di Silverstone trionfa Lando Norris, al termine di una gara condizionata dalla pioggia e da tante Safety Car. Secondo Piastri (penalità di 10 secondi), poi Hulkenberg al primo podio in carriera. Solo quarto Hamilton mentre è una giornata da incubo per Leclerc, che chiude quattordicesimo.

Francesco Camarda si appresta a diventare un nuovo giocatore del Lecce: è atterrato in Puglia dove domani, lunedì 7 luglio, sosterrà le visite mediche preludio alla firma sul contratto con cui si legherà alla società giallorossa.

Nella mattinata di ieri, 5 luglio, ha avuto luogo il funerale di Diogo Jota e André Silva. A Gondomar, in Portogallo, sono tantissimi i personaggi legati al mondo del calcio, tra allenatori, compagni ed ex del Liverpool e del Portogallo, giunti a rendere omaggio ai due fratelli che hanno perso la vita in seguito a un incidente d'auto. Ma un'assenza ha fatto molto rumore, quella di Cristiano Ronaldo. A far tacere le polemiche ci ha pensato la sorella del capitano del Portogallo, Katia Aveiro, spiegando il vero motivo dell’assenza. "Cristiano Ronaldo è una figura mediatica, molto più di noi, famiglia. Ovunque vada, si crea un grande clamore. Mio fratello non può andare ai matrimoni, perché l’attenzione si sposterebbe tutta su di lui. Non può andare al compleanno di un nipote, a un mio evento. Non può andare a un bar, a una terrazza, per ovvi motivi. Quando è morto nostro padre, 19 anni fa, non ci fu rispetto. E si trattava di nostro padre. Immaginate cosa sarebbe successo se mio fratello fosse andato al funerale di Diogo e André. Non facciamo gli ipocriti”.

Continua la caccia di Aryna Sabalenka (WTA 1) al primo titolo sull’erba di Wimbledon. La 27enne ha conquistato i quarti di finale al torneo londinese per la terza volta in carriera grazie alla vittoria per 6-4 7-6 (7/4) su Elise Mertens (23).