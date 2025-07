Funerale Diogo Jota diretta, l'ultimo saluto a lui e André Silva oggi con il Liverpool e il Portogallo

L'ultimo saluto a Diogo Jota e ad André Silva . A Gondomar , città natale dei due fratelli, è oggi, 5 luglio, il giorno dei funerali dei due fratelli calciatori, che hanno perso la vita lo scorso 3 luglio in seguito di un incidente stradale avvenuto in Spagna, nella provincia di Zamora. A omaggiare la memoria dei due, sono giunti al funerale molti compagni di nazionale e del Liverpool . Con loro la famiglia, straziata dal dolore per la perdita di due ragazzi definiti da tutti come straordinari. Di seguito il racconto il tempo reale del funerale che ha commosso l'Inghilterra, il Portogallo e tutto il mondo del calcio.

11:22

Ruben Neves porta la bara di Diogo Jota

Tra coloro che portano la bara di Diogo Jota c'è Ruben Neves, partito immediatamente dopo la partita del mondiale per club con il Chelsea insieme a Cancelo

11:21

I giocatori del Penafiel portano la bara di André Silva

I giocatori del Penafiel trasportano, tra le lacrime, la bara di André Silva

11:18

Diogo Jota, lo strazio di Alisson

Tra gli amici più cari di Diogo Jota nel calcio c'è il brasiliano Alisson che, per motivi di voli, non è riuscito ad essere presente. Il portiere del Liverpool ha scritto sui social: "Ancora una volta un oceano mi separa dal salutare qualcuno che amo. Ma so di essere ben rappresentato dai miei compagni. A te, amica mia Rute, sappi che non camminerai mai da sola, saremo con te al più presto". Alisson si riferisce alla morte del padre, nel 2021: lui non riuscì, tra voli e periodo Covid, a essere presente

11:09

Il Liverpool continuerà a pagare lo stipendio di Diogo Jota

Il Liverpool ha deciso di continuare a pagare alla famiglia lo stipendio di Diogo Jota per i rimanenti due anni di contratto del giocatore. Leggi qui

10:48

I giocatori del Liverpool e del Portogallo al funerale di Jota e André Silva

Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Van Dijk, Nunez, ma anche Slot, Fernando Santos, Roberto Martinez. Sono tantissimi i calciatori del Liverpool e del Portogallo, ma non solo, che si sono recati a Gondomar per i funerali di André Silva e Diogo Jota.

10:44

L'omaggio di Liverpool a Diogo Jota

Da quando è avvenuto l'incidente, sono tantissimi i tifosi del Liverpool (e non solo), che si sono recati fuori dall'impianto di Anfield Road per rendere omaggio alla memoria di Jota. Tra questi Jordan Henderson, ex compagno di squadra.

10:38

Alle 11 ore italiana il funerale di Diogo Jota e André Silva

Il funerale di Diogo Jota e André Silva avrà inizio alle ore 10:00 locali (le 11:00 in Italia), come riportato dal parroco dell'Igreja Matriz de Gondomar a Sao Cosme.

