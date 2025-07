Roma, Milan, Musiala e Fognini: le ultimissime

Leandro Paredes e la Roma : è finita davvero. L'argentino ieri è arrivato a Roma , ha chiuso con la moglie Camila la casa di Casal Palocco, è andato in gran segreto a Trigoria per svuotare l'armadietto e chiudere qualche questione burocratica, e poi in serata è partito alla volta di Buenos Aires. Dove lo aspetta domani una presentazione in grande stile. Olé svela tutti i dettagli, i media argentini sono al settimo cielo: "Il club aprirà la Bombonera per accoglierlo con tutti gli onori: l'evento sarà alle 18:00, con ingresso gratuito. Spettacolo e festa sono garantiti.”

Samuele Ricci è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Nella conferenza stampa di presentazione, il centrocampista classe 2001 ha parlato con entusiasmo della nuova avventura in rossonero, descrivendola come il "momento migliore" della sua carriera. "Il Torino mi ha dato tanto, ma adesso penso di aver fatto una scelta importante. Sono in un club dal prestigio mondiale e darò il massimo per ripagare la fiducia", ha detto Ricci, visibilmente emozionato. Il giocatore ha spiegato di non aver avuto dubbi nel dire sì al Milan: "Chi mi conosce sa che non ho esitato un minuto. Fin da piccolo ho ammirato i suoi giocatori e ora ne faccio parte anche io".

"Non c'è nessuno cui dare la colpa, queste situazioni nel calcio accadono". Questo il messaggio distensivo di Musiala, che con un video su Instagram ha voluto aggiornare i suoi tanti fans sull'esito dell'operazione ed i tempi di recupero, ma anche scagionare l'estremo difensore italiano: "Ciao, volevo ringraziarvi tutti per il caloroso supporto che ho ricevuto, significa davvero molto per me.

All'età di 38 anni Fabio Fognini annuncia il suo ritiro dal tennis. Lo ha fatto quest'oggi, convocando una conferenza stampa nella sala Media Theatre dell'All England Club dopo essersi preso del giusto tempo per pensare, come aveva dichiarato nel post partita della sfida persa al primo turno di Wimbledon portando al quinto set Carlos Alcaraz.