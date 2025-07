Immobile, Lotito, Inter e Nazionale: le ultimissime

Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Bologna. A darne la notizia il club rossoblù attraverso un comunicato ufficiale. L'ex capitano della Lazio torna così in Serie A, campionato nel quale ha segnato 201 gol (ottavo marcatore all time), dopo appena un anno all'estero, nel quale ha vestito la maglia del Besiktas.

Nel giorno in cui i calciatori della Lazio si sono ritrovati a Formello per i primi test fisici in vista della nuova stagione, il presidente Claudio Lotito è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato per accertamenti.

Davide Frattesi si è sottoposto a un intervento chirurgico. Questo è quanto annunciato dall'Inter, che attraverso un comunicato stampa ha dato notizia dell'interventa all'ernia bilaterale. Il centrocampista a causa dell'infortunio era rientrato anticipatamente dal Mondiale per Club, giocato negli Stati Uniti. Il giocatore inizierà da subito un programma di riabilitazione.

Dopo quasi cinque anni dall'ultima volta, l'Italia si ritrova fuori dalla top 10 della classifica per nazionali stilata dalla Fifa. L'ultimo aggiornamento del Ranking vede gli azzurri in 11ª posizione, scivolati di ben due posizioni rispetto al nono posto del 3 aprile scorso. Questa la nuova posizione dopo le prime due gare del girone di qualificazione al Mondiale disputate a giugno.