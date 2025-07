Osimhen, Modric, Roma e pallanuoto: le ultimissime

Inizia la stagione del Napoli con primi test fisici a Castel Volturno: sono tornati i vari giocatori in prestito, da Cajuste e Zerbin fino a Folorunsho e Lindstrom, ma Victor Osimhen non si è presentato. L'attaccante nigeriano, sempre più vicino alla cessione a titolo definitivo al Galatasaray, ha inviato un certificato medico per dichiararsi indisponibile e saltare i test.

"La Scala del Calcio ha un nuovo maestro": così il Milan su X ha annunciato la firma di Luka Modric. Il centrocampista croato è un nuovo giocatore dei rossoneri. In mattinata era atterrato a Malpensa, poi le visite mediche e la tappa a Casa Milan per iniziare ufficialmente questa nuova avventura. Il Pallone d'Oro del 2018 ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Modric ha scelto il numero 14, lo stesso che ha indossato nei quattro anni al Tottenham.

La Roma è tornata in campo per il secondo giorno di ritiro a Trigoria agli ordini di Gasperini, che ha dovuto registrare la prima defezione per infortunio sul campo. Come detto, la squadra è scesa sul terreno di gioco del Fulvio Bernardini per la seduta mattutina, che ha riservato a Gasperini la notizia dell'infortunio occorso pronti via a Salah Eddine, vittima di una distorsione alla caviglia sinistra.

Riecco il Settebello che regala emozioni e gioie. L'Italia del ct Campagna, dopo l'incoraggiante esordio con la Romania, stacca con un turno di anticipo il biglietto per i quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto 2025 in corso a Singapore, superando ai calci di rigore i campioni olimipici della Serbia.