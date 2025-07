Wesley, Gascoigne, Morata e basket: le ultimissime

La trattativa tra la Roma e il Flamengo per Wesley potrebbe essere arrivata un punto di svolta, con la Roma che è arrivata a offrire 25 milioni di euro al club brasiliano. Anche l'esterno sta spingendo parecchio per il suo trasferimento in giallorosso e, a conferma di ciò, anche Felipe Luis, allenatore della formazione di Rio, si è esposto sulla vicenda."L'ho visto ansioso e preoccupato, non è nella condizione mentale per giocare. Lui si è messo a disposizione della squadra ma non è facile concentrarsi con tutto quello che ha in testa, è probabile che vada via. Lo capisco anche io da giocatore ho vissuto l'ansia di voler sapere cosa succederà".

Problemi per Paul Gascoigne, trasportato d’urgenza in ospedale dopo che venerdì sera un amico lo aveva trovato in stato di semi-incoscienza nella camera da letto della sua casa di Poole. Come riportano i media inglesi, Gazza è stato ricoverato in terapia intensiva, ma è poi stato trasferito in un’unità di medicina d’urgenza, dove le sue condizioni sono state descritte come stabili.

Alvaro Morata torna a giocare in Italia? L'attaccante spagnolo, che nell'ultimo anno ha giocato nel Milan e nel Galatasaray, sarebbe ad un passo dal Como. Secondo i media turchi la scelta sarebbe dipesa dalla moglie Alice Campello e dalla sua attività di imprenditrice divisa tra Milano e Madrid. In realtà, la bella veneziana ha speso negli ultimi mesi solo belle parole per la Turchia e la sua gente. Lo ha fatto anche nell'ultima intervista rilasciata al magazine Hola!: "Istanbul ci ha accolto tanto amore. La gente in Turchia è molto calorosa e amichevole, e ci sentiamo come a casa", ha assicurato la neo trentenne.

Grande successo per l'Italia Under 20 di Basket, che batte la Lituania 83-66 nella finale dei campionati Europei di categoria e porta a casa il torneo. Gli azzurri di Alessandro Rossi, che per la gara conclusiva del torneo ha potuto contare su soli otto giocatori, tornano a vincere il titolo continentale dopo 12 anni.