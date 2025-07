Pin, Vecino, Arnautovic e Fiamingo: le ultimissime

Una tragica notizia ha scosso il mondo del calcio e la Fiorentina. Celeste Pin, ex difensore viola di 64 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, sulle colline sopra Careggi, nella giornata di oggi (martedì 22 luglio), poco dopo l’ora di pranzo. Si ipotizza un gesto volontario.

Ancora un furto in un’abitazione di un calciatore. Nella Capitale ormai sta diventando una triste consuetudine: questa volta i Carabinieri hanno raccolto la denuncia del calciatore della Lazio Matias Vecino. L’uruguagio ha subito un furto nel suo appartamento in zona Camilluccia.

Dopo le parole d'addio e dopo aver chiuso la parentesi all’Inter, Arnautovic ha cambiato squadra da svincolato: il prossimo anno giocherà con la Stella Rossa. L'esperto attaccante austriaco ha firmato con i biancorossi un contratto biennale valido fino al 2027 e ha scelto la maglia numero 89. "Avevo promesso a Sinisa Mihajlovic che un giorno sarei venuto qui", le parole di un commosso Arnautovic durante la presentazione.

Sei vittorie in altrettanti assalti e Rossella Fiamingo stacca il pass per il tabellone principale delle spadiste in programma domani. È bastata un’ottima fase a gironi per qualificarsi all’unica azzurra in pedana oggi nella giornata inaugurale del Campionato del Mondo Tbilisi 2025, dedicata alle fasi preliminari delle prove individuali di spada femminile e fioretto maschile.