Marko Arnautovic dice addio all'Inter . Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante austriaco, attualmente impegnato con la sua nazionale nelle partite valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Al termine del match di ieri con la Romania, il classe '89 ha annunciato che non farà parte del progetto tecnico di Chivu nella prossima stagione.

L'annuncio di Arnautovic: "Il mio tempo all'Inter è finito"

Questo l'annuncio di Marko Arnautovic dopo la vittoria della sua Austria contro la Romania: "Per me personalmente, il mio tempo all'Inter è finito. Non ci sarò più - ha subito sottolineato l'ex Bologna, salutando il popolo nerazzurro ai microfoni di AntenaSport -. Sono molto contento della nomina di Cristian, ho giocato con lui. Ho già parlato con lui, è un allenatore giovane e ambizioso. Ha molte qualità e può aiutare il gruppo, ma la cosa più importante è che ama questa squadra, ha amato l'Inter per tutta la vita. Chivu? È un allenatore, ma pensa come un giocatore e penso che farà bene. Auguro il meglio all'Inter e a Cristian e credo che la prossima stagione saranno campioni".