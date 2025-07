Weah, volley, Serie C e Atp Washington: le ultimissime

L’ agente di Timothy Weah, è intervenuto ai microfoni di RMC per fare chiarezza sulla situazione del suo assistito, che nelle ultime settimane è finito al centro di alcune voci di mercato. In particolare, su di lui c'è l'interesse del Marsiglia. Sambague è infatti arrivato a Torino per incontrare la società e discutere della situazione del suo assistito: il giocatore aveva già trovato un accordo con l’Olympique Marsiglia dopo essere stato messo sul mercato, ma le trattative si sono complicate tra i club. Ecco quindi le dichiarazioni del procuratore: "La Juve è un club fantastico. Il reparto sportivo è guidato da tre persone: due hanno classe e cercano delle soluzioni, uno sta ancora cercando una sua strada e crea problemi. Non possiamo permettercelo”.

L'Italvolley femminile si conferma la miglior nazionale al mondo, trionfando per la terza volta in Nations League e dando un forte segnale in vista dell'imminente torneo iridato. Le campionesse olimpiche si sono imposte in quattro set nella finale dell'Atlas Arena di Lodz contro un irriducibile Brasile.

Tutto pronto per l'inizio della nuova stagione della Serie C. Nei giorni scorsi, il Consiglio della Figc ha deliberato il reintegro dell'organico della terza serie italiana. A partire dalle ore 12 di oggi saranno presentate le varie giornate e partite.

Quarto titolo stagionale e settimo complessivo (su 13 finali disputate) per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno conquistato il trofeo del 'Mubadala Citi DC Open' andato in scena sul cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park a Washington.