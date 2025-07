Chivu, Martinenghi, Lega Pro e scherma: le ultimissime

Dopo delle settimane di riposo in seguito alla conclusione del Mondiale per club, da qualche giorno ad Appiano Gentile è ufficialmente iniziata la stagione dell'Inter. In conferenza stampa, il presidente Marotta e l'allenatore nerazzurro Chivu hanno presentato l'anno che sarà. "È inutile nascondersi dietro frasi gratuite come "Vogliamo arrivare tra le prime quattro". Noi siamo abituati a essere chiari: vogliamo vincere. Se poi altri saranno più bravi faremo i complimenti, ma è questo l’obiettivo". Così ha dichiarato il presidente dell’Inter.

Dopo la domenica folle, con la squalifica poi rimossa, e una notte trascorsa in bagno con un virus intestinale, Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana brilla più che mai e conquista un argento vivo, vivissimo. Va a podio Mondiale per la quarta volta di fila e dimostra che no, non è campione olimpico per caso.

Oggi la Lega Pro ufficializzerà i tre gironi. Dal Bra, che giocherà a Sestri Levante, fino al Campobasso, il B sarà il più esteso territorialmente; qui anche altre tre neopromosse (Guidonia, Samb e Livorno) e la ripescata Ravenna. Nel girone A del nord le new entry Dolomiti Bellunesi, Ospitaletto e la riammessa Pro Patria. Due delle quattro retrocesse dalla B, Cosenza e Salernitana, trovano posto nel C, quello del Sud che ospiterà anche le novità Siracusa e Casarano, ancora una volta sulla carta il più “caldo” dal punto di vista del tifo.

Il medagliere azzurro si arricchisce ulteriormente, ai Mondiali di Scherma in programma a Tbilisi, l'Italia del fioretto femminile conquista la medaglia di bronzo a squadre. Le azzurre, capitanate dalla veterana Arianna Errigo, hanno sconfitto nella finale per il terzo posto il Giappone con il punteggio di 45-30.