Mbappé, Buchanan, Ostigard e tennis: le ultimissime

Mbappé cambia numero di maglia al Real Madrid: dal 9 al 10 lasciato libero da Modric, passato al Milan. Il fuoriclasse francese si appresta a entrare in una cerchia ristretta di grandi ex dei Blancos che lo hanno portato sulle spalle contribuendo ai successi in campo nazionale e internazionale al club iberico.

Dopo aver giocato la seconda parte della scorsa stagione in prestito dall'Inter (tredici presenze, un gol e due assist), Tajon Buchanan si trasferisce a titolo definitivo al Villarreal: contratto fino al 30 giugno 2030.

Ostigard torna in Italia. Lo fa con la maglia del Genoa, che indosserà di nuovo a poco più di tre anni di distanza dalla prima volta. Campione d'Italia con il Napoli, 364 giorni dopo aver salutato la Serie A, riecco Ostigard: è pronto a mettersi a disposizione di Vieira.

Serata canadese dai due volti per il tennis italiano, che se a Toronto esulta per il ritorno alla vittoria di Musetti, a Montreal strabuzza gli occhi per la clamorosa eliminazione di Jasmine Paolini. Nel Masters 1000 Atp, il toscano si impone in un'ora e venti sull'australiano Duckworth, che gioca un primo set gagliardo, prima di arrendersi alla distanza. Nel Wta 1000, incredibile ko dell'azzurra, sconfitta al tiebreak del terzo set dalla giapponese Aoi Ito.