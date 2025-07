Dalla Spagna: "Mbappé non avrà il numero 9: sarà l'erede di Modric al Real Madrid"

"Mbappé lascerà la maglia numero 9 e indosserà la 10, libera dopo il passaggio di Modric al Milan". I media spagnoli non hanno dubbi: il fuoriclasse francese del Real Madrid potrebbe cambiare numero di maglia. Non lo avrebbe chiesto, ma il club lo considera il nuovo leader calcistico e mediatico della squadra e avrebbe deciso per lui. Per settimane si è parlato della possibilità che la maglia numero 10 potesse essere consegnata a Güler, soprattutto dopo che Modric gli aveva regalato la maglia nella sua ultima partita con i Blancos. Tuttavia, la dirigenza del Real avrebbe optato per una soluzione diversa.