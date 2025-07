Milan, Osimhen, Premier League e Nba: le ultimissime

Il Milan ha sfidato il Perth Glory in Australia per la terza amichevole del suo precampionato. La squadra di Allegri ha perso la prima sfida contro l'Arsenal, riuscendo a rifarsi solo tre giorni dopo con un successo per 4-2 contro il Liverpool campione d'Inghilterra e adesso si è confermata anche contro il Perth. Rispetto alle due partite precedenti quella con gli australiani è stata indubbiamente più semplice, dato che i rossoneri hanno vinto agevolmente per 9-0, dominando la partita e rischiando pochissimo.

Vicktor Osimhen è giunto ieri in tarda serata a Istanbul, travolto all'aeroporto dall'entusiasmo dei tifosi del Galatasaray. Oggi le visite mediche e la firma del contratto quadriennale che sancisce il definitivo addio dell'attaccante nigeriano al Napoli.

Dan Ndoye è ufficialmente un nuovo giocatore del Notthingham Forest. Il club di Premier League (che ha terminato la stagione al settimo posto) ha annunciato l'acquisto dell'attaccante svizzero classe 2000 dal Bologna per una cifra superiore ai 40 milioni di euro.

Gilbert Arenas, ex NBA con la maglia di Washington, Memphis, Orlando e Golden State, è stato arrestato con l'accusa di aver organizzato partite di poker clandestine nella propria villa a Los Angeles. Insieme a lui sono finiti in manette altre cinque persone, tra cui un presunto membro di un'organizzazione criminale israeliana.