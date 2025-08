Roma, Osimhen, Juve e Bonicelli: le ultimissime

Una novità importante amplia gli orizzonti commerciali in casa Roma. La squadra giallorossa avrà infatti uno sponsor anche sui pantaloncini. A partire dal test contro il Lens, in programma domani al Bollaert-Delelis Stadium con calcio d’inizio alle 18, e poi ancora contro l’Aston Villa il 6 agosto e l’Everton il 9, la formazione di Gasperini sfoggerà infatti il marchio dell’Insurance Partner HDI Assicurazioni

Con il doppio comunicato da parte di Napoli e Galatasaray è ufficiale il ritorno a titolo definitivo di Victor Osimhen in Turchia. Una destinazione fortemente voluta dal nigeriano, che però a cose fatte rivolge via social un ultimo pensiero alla sua ex squadra. Un messaggio pieno di gratitudine.

Fabio Miretti è uno dei nomi più caldi in questa fase di calciomercato per il Napoli. Manna vuole regalare ad Antonio Conte un rinforzo per il centrocampo e il centrocampista di proprietà della Juventus sembra il profilo giusto. Il direttore sportivo lo conosce bene sin dai tempi della Next Gen e ora vorrebbe portarlo a Castel Volturno. L'intesa con il giocatore è molto vicina.

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Lorenzo Bonicelli, il 23enne ginnasta azzurro operato in Germania dopo il grave incidente avvenuto durante un esercizio agli anelli alle Universiadi di Essen, per il quale "permane un danno neurologico, la cui entità non è ancora valutabile”.