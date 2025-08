Lazio, Roma, F1 e tuffi: le ultimissime

Dopo la prima amichevole persa di misura contro il Fenerbahce di Mourinho, la mini-tournée turca della Lazio di Maurizio Sarri si conclude con un pareggio per 2-2 contro il Galatasaray: a segno Torreira con una doppietta per i turchi, Zaccagni e un autogol di Sanchez per i biancocelesti.

La Roma ha vinto anche la quinta amichevole del suo precampionato. Dopo i successi nelle quattro sfide precedenti, la squadra di Gasperini ha superato anche il Lens di Pierre Sage, piegato dalle reti di Mancini e Soulé.

È un Lewis Hamilton sconsolato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare la qualifica del Gp d'Ungheria. "Davvero non so più cosa dire, non trovo una risposta. Ecco, forse bisogna cambiare pilota perché evidentemente è possibile portare questa macchina in pole position".

Si apre nel migliore dei modi la giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Singapore. Chiara Pellacani conquista il bronzo nel trampolino 3 metri, portando un'altra medaglia all'Italia. La giovane azzurra, 22 anni, è scatenata in questa edizione dei Mondiali: si tratta della terza medaglia conquistata dopo il bronzo nel trampolino 1 metro e l'oro nel sincro con Matteo Santoro.