Napoli, Ferrari, Lecce e atletica: le ultimissime

Prosegue il precampionato del Napoli che, dopo il successo in amichevole con il Catanzaro, ha perso per 2-1 contro i francesi del Brest. La gara è stata decisa dalla doppietta di Ajorque tra il 28' e il 33'. Nella ripresa gli azzurri hanno accorciato le distanze con il secondo gol partenopeo di Lorenzo Lucca, il primo su azione, ma non sono riusciti a colmare pienamente lo svantaggio.

Il Gran Premio d’Ungheria lascia una scia di delusione profonda in casa Ferrari. Nonostante la pole position conquistata da Charles Leclerc, la gara si è trasformata in un incubo, chiusa con un quarto posto per il monegasco e un mesto dodicesimo per Lewis Hamilton. “In macchina non avevo tutte le informazioni, ma abbiamo avuto un problema al telaio. Da quel momento in poi sono stato un passeggero. Sono cose da non credere. È molto frustrante. Di questa prima parte della stagione non salvo niente”, ha ammesso Charles.

Vittoria per il Lecce nel penultimo appuntamento prestagionale: 1-0 alla Carrarese (Serie B). A Caldaro gli uomini di Di Francesco si sono imposti su quelli allenato da Calabro grazie a un gol di Helgason.

Ottavo titolo italiano, il quarto all'aperto, per Larissa Iapichino nel salto in lungo. Agli assoluti di Caorle la fiorentina delle Fiamme Oro vince dopo due nulli iniziali, poi al quarto salto ottiene un 6,78 con cui onora questi campionati e si assicura il primo posto davanti a una tribuna piena di gente, che tifa tutta per lei.