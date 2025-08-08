Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Raspadori, Lazio, Inter e Sinner: le ultimissime

L'attaccante azzurro va in Spagna. Diversi i forfait domani per Sarri. I nerazzurri superano il Monaco. L'altoatesino qualificato alle Finals
2 min

 

Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid: non è ufficiale ma l’intesa tra il Napoli e il club spagnolo è totale. A confermare l’addio di Jack alla maglia azzurra c’è anche il fatto che non è tra i giocatori sul palco nella presentazione della squadra in piazza a Castel di Sangro.

 

Dopo le due buone prestazioni in Turchia con Fenerbahce e Galatasaray, i biancocelesti di Maurizio Sarri cercano conferme in Inghilterra dove domani, sabato 9 agosto (calcio d'inizio alle ore 16 italiane), sfideranno a 'Turf Moor' i padroni di casa del Burnley. Diversi gli indisponibili: Gigot, Patric, Belahyane e Isaksen - si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club biancoceleste - continuano i loro programmi personalizzati di recupero per i rispettivi infortuni al Training Center S.S. Lazio. Nell`allenamento odierno, Vecino ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate e monitorate nei prossimi giorni".

 

L'amichevole del Louis II tra Monaco e Inter termina con la vittoria per 2-1 dei nerazzurri, puniti in avvio da Akliouche e in dieci dal 36' per l'espulsione di Calhanoglu (doppio giallo), ribaltano tutto in dieci minuti grazie alle reti di capitan Lautaro Martinez e del subentrato Bonny. 

 

Jannik Sinner si è ufficialmente qualificato per le ATP Finals 2025. Non che ci fossero dubbi, visti i due Slam conquistati in stagione, tuttavia ora è arrivata anche la certezza. In occasione dell'ultimo aggiornamento del ranking ATP, avvenuto dopo la finale del Masters 1000 di Toronto, il computer ha stabilito che l'azzurro ha ottenuto i punti necessari per staccare il biglietto per Torino.

