Nazionale, Pisa, Fenerbahce e D'Ambrosio: le ultimissime

La nuova Italia di Gennaro Gattuso ripartirà dalle sfide di qualificazione ai Mondiali con Estonia e Israele. Il ct azzurro ha diramato le sue primissime convocazioni. Tra i calciatori scelti dal tecnico dell'Italia spiccano alcuni nomi che l'allenatore ha deciso di premiare.La prima novità riguarda il ritorno di Mancini, uno dei grandi esclusi da Spalletti per le partite contro Norvegia e Moldavia, che completa il reparto arretrato inseme all'esordiente Leoni. Spicca l'assenza di Buongiorno del Napoli. A centrocampo si rivedono Rovella, Frattesi, Tonali e Barella, mentre ritrova la maglia azzurra Locatelli accompagnato da Fabbian, alla sua prima chiamata nella Nazionale maggiore. In attacco Politano, Orsolini, Zaccagni e Maldini sono gli esterni mentre sono state confermate tutte le punte della gestione Spalletti ad eccezione di Lucca. Presenti dunque Scamacca, Raspadori, Retegui e Kean con il 20enne Francesco Pio Esposito a completare il reparto.

La commissione provinciale di vigilanza ha concesso l’agibilità allo stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa. Via libera per la disputa di Pisa-Roma.

Incredibile, ma vero: il Fenerbahce, dopo l'eliminazione ai play off di Champions League, ha esonerato Josè Mourinho. Il club turco lo ha annunciato con un comunicato ufficiale

A 36 anni Danilo D'Ambrosio ha deciso di ritirarsi dal calcio dopo l'ultima avventura al Monza. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Fiorentina, Potenza, Juve Stabia, Torino, Inter e, appunto, Monza.