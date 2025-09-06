Mondiali volley, F1, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

Ci siamo, è il giorno delle qualifiche per il Gran Premio d'Italia sull'iconico circuito di Monza. Pole e record di Max Verstappen, che chiude davanti a tutti in 1:18.792. Dietro di lui le McLaren di Norris e Piastri, mentre è solo quarto Charles Leclerc. Seguono Russell e Antonelli in sesta posizione. Solo decimo Lewis Hamilton, che ha chiuso in quinta posizione ma deve scontare una penalità di cinque posizione.

Infortunio per Rrahmani in nazionale. Il difensore di proprietà del Napoli è stato costretto al cambio a metà del secondo tempo della partita tra il suo Kosovo e la Svizzera a causa di un problema alla coscia destra. Nelle prossime ore sarà effettuata una risonanza per avere maggiore chiarezza sull'entità dell’infortunio.

Albert Gudmundsson salterà la gara di qualificazioni mondiali martedì a Parigi contro la Francia per un infortunio riportato ieri nel corso della partita con l'Azerbaijan vinta per 5-0 dall'Islanda. L'attaccante della Fiorentina, dopo aver segnato la rete del momentaneo 4-0, è uscito a metà ripresa per un problema alla caviglia.