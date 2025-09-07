Volley, Verstappen, MotoGP e Mertens: le ultimissime

Le ragazze magiche di Julio Velasco. Ancora loro. Sempre loro. Dopo l'oro olimpico di Parigi, a Bangkok le azzurre diventano campionesse del mondo. Non giocano la loro miglior partita, soffrono, sbagliano ma alla fine vincono. Dopo 23 anni, sono ancora sul tetto del mondo.

Il Gran Premio d'Italia sull'iconico circuito di Monza, 16ª tappa del Mondiale di Formula Uno, viene vinto da uno straordinario Max Verstappen. L'olandese parte dalla pole, perde la posizione su Norris ma poi la recupera e domina, chiudendo a 20 secondi dalle favorite McLaren. Seconda posizione per Norris, con un errore ai box nel finale ma Piastri che gli restituisce la posizione per ordini di scuderia.

Dominio dei fratelli Marquez sul circuito di Montmeló, dove a vincere il Gp di Catalogna (15° appuntamento della stagione) è stato Alex (Ducati Team Gresini) davanti alla Ducati ufficiale di Marc, vincitore ieri della gara sprint e leader indiscusso della classifica piloti (mentre il titolo costruttori è stato già vinto dalla Ducati). Sul podio anche Enea Bastiani (KTM-Tech3), terzo davanti a Pedro Acosta.

Fiocco rosa in casa Mertens! Dries e la moglie Kat sono diventati genitori per la seconda volta. Come annunciato dall'ex attaccante del Napoli attraverso un post pubblicato sui propri social network, il 5 settembre è nata la sua secondogenita, alla quale è stato messo il nome Lulu.