Rrahmani, Conceiçao, Serie D e ciclismo: le ultimissime

Il Napoli era in ansia per le condizioni di Rrahmani , obbligato a lasciare il ritiro del Kosovo per un problema muscolare alla coscia destra. L'esito è quello che si temeva: lesione al bicipite femorale , il centrale di Conte salterà sicuramente la gara del Franchi contro la Fiorentina del 13 settembre e forse anche il debutto in Champions League.

Importante defezione per il Portogallo: la nazionale lusitana dovrà fare a meno di Francisco Conceicao per la sfida contro l'Ungheria, in programma domani (martedì 9 settembre) a Budapest e valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Problemi muscolari per l'ex Porto che ha già lasciato il ritiro della nazionale.

Prima giornata del campionato di Serie D non senza sorprese. La Reggina (I) sconfitta a Favara, il Siena (E) tra le mura amiche contro il Tau Altopascio e il Grosseto (E) in trasferta a Seravezza. Colpo grosso dell'Ostiamare (F) in casa dell'Ancona. Semaforo verde, invece, per Treviso (C) e Piacenza (D). Di misura il successo del Giulianova (F) contro il Sora.

Le vittorie di Francesco Dell’Olio e Riccardo D’Andrea nella penultima tappa del GP Ciclismo Oggi e Domani hanno avuto un impatto significativo sulla classifica generale. Tra gli Allievi, la vittoria di Dell’Olio ha ridotto il distacco dai leader, con Andrea Fiacco che ha raggiunto Eros Mainetti al primo posto. La situazione è altrettanto incerta tra gli Esordienti, dove D’Andrea ha scavalcato il suo compagno di squadra Francesco Coletta.