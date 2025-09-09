Under 21, basket, Serie C e Alcaraz: le ultimissime

Dopo la vittoria in rimonta contro Montenegro, l'Italia U21 di Silvio Baldini è chiamata ad affrontare la Macedonia del Nord in occasione della seconda partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Macedonia del Nord-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due alle 18.15.

Il giorno dopo Gianni Petrucci non si lascia sopraffare dalla delusione per la sconfitta contro la Slovenia che ha chiuso agli ottavi la corsa dell’Italia a Eurobasket 2025. Sull’aereo che ha riportato a casa il gruppo azzurro è salito anche l’ormai ex ct Gianmarco Pozzecco. Il tecnico ha annunciato, subito dopo il suono della sirena, la separazione dalla Nazionale. E sulla panchina azzurra chi siederà? Visto che si parla di passioni sfrenate, una Gianni Petrucci la ha. È Ergin Ataman, legato al Panathinaikos Atene fino a giugno del 2028, attuale coach della Turchia che sembra essere la più serie contendente della Germania nella corsa all’oro a Riga.

Premiato l’insolito coraggio del Foggia e dei suoi dirigenti. La clamorosa sentenza della Corte Federale d’Appello, emessa nella giornata di ieri, non solo restituisce al club dauno i tre punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale in primo grado per inadempienze amministrative, ma fissa anche un nuovo e importantissimo principio giurisprudenziale. Ovvero: le società che denunciano o fanno emergere tentativi di intimidazioni malavitose, o vere e proprie infiltrazioni delinquenziali in ambito sportivo - come quelle subite dal patron rossonero Nicola Canonico - possono anche non rispettare le scadenze previste dall’ordinamento federale.

Il successo contro Jannik Sinner nella finale degli Us Open, verrà celebrato da Carlos Alcaraz con un nuovo tatuaggio. Il neo numero uno del tennis mondiale chiederà al suo tatuatore, il connazionale Joaquín Ganga, di disegnare sul suo corpo la Statua della Libertà e il Ponte di Brooklyn, simboli di New York, dove ha vinto per la seconda volta gli US Open.