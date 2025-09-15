Como-Genoa, Verona-Cremonese, Psg e sci: le ultimissime

Si chiude con il pareggio per 1-1 tra il Como e il Genoa la 3ª giornata di Serie A. Nel 'Monday Night' dello Stadio 'Sinigaglia', lariani e rossoblù si dividono la posta in palio. Lombardi avanti nel primo tempo con la prodezza di Nico Paz al 13', liguri che trovano il gol del pareggio in pieno recupero (92') con l'acuto di Ekuban dopo il rosso diretto a Ramon (88’).

Nel giorno dell'esordio in Serie A di Jamie Vardy, subentrato al minuto 58 del secondo tempo, la Cremonese di Davide Nicola conquista un punto prezioso al "Bentegodi" di Verona, consolidando l'imbattibilità e portandosi a quota 7 in classifica.

L'ultima trovata di Luis Enrique arriva dalla sfida tra il suo Paris Saint-Germain e il Lens, sfida vinta 2-0 dai parigini grazie alla doppietta di Barcola. Nel primo tempo, non si è visto l'allenatore spagnolo in panchina, ma non era squalificato. Luis Enrique ha semplicemente deciso di vedere il primo tempo di Psg-Lens dalla tribuna del Parco dei Principi. Nell'intervallo è sceso negli spogliatoi per parlare con i suoi giocatori, per poi andare in panchina per la seconda frazione di gioco. Nessuna filosofia o superstizione strana dietro questo gesto, semplicemente una prospettiva diversa. Così l'ha spiegato nel post partita: "Ho visto gli allenatori di rugby seguire le partite dall'alto per anni, è una prospettiva magnifica”.

Matteo Franzoso è morto oggi (15 settembre) a Santiago del Cile, come comunicato dai sanitari locali alla commissione medica della Fisi e al presidente federale Flavio Roda. Il 25enne sciatore azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, che si era creato dopo la caduta avvenuta due giorni fa durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena.