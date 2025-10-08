Rabiot, Nico Paz, Ibrahimovic e tennis: le ultimissime

A margine dell'assemblea andata in scena allo stadio Olimpico, l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha replicato con fermezza allo sfogo di Adrien Rabiot, che nelle scorse ore aveva definito "folle" la scelta di giocare Milan-Como in Australia. Senza troppi giri di parole, l'ad De Siervo ha replicato così ad Adrien Rabiot nella mattinata odierna: "Si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un'attività, cioè giocare a calcio - ha tuonato l'amministratore delegato della Lega Serie A, rispondendo al francese -. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che è il suo datore di lavoro, cioè il Milan.

Il Real Madrid non perde di vista Nico Paz e sembra intenzionato a riportarlo a casa. Secondo quanto riportato da As, il club guidato da Florentino Pérez considera il talento argentino, oggi protagonista al Como, un tassello importante per continuare il processo di ringiovanimento e rafforzamento della rosa. Il contratto firmato con la società lombarda prevede infatti una clausola di riacquisto a favore dei Blancos: il Real potrà esercitarla già nel giugno 2026 per una cifra di 9 milioni di euro.

“Ancelotti ha il tocco magico, chissà che non possa trasformare in oro anche il prossimo Mondiale del Brasile. Può vincerlo, tifo per lui”. Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic, ripercorrendo la propria carriera e offrendo il proprio sguardo anche al futuro del calcio internazionale, durante l'assemblea generale dell'ECA in corso a Roma.

Quello di Jannik Sinner è stato solamente uno dei tanti ritiri andati in scena al Masters 1000 di Shanghai. Dell'argomento ha parlato anche il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri, che a riguardo ha detto: "Quasi in tutti i match che vanno sopra le due ore entra il medico, misura la pressione, misura la temperatura, il giocatore si sente male. Quindi ora la riflessione è: siamo in un anno straordinario dove questa temperatura mista all'umidità non si registrava a Shanghai negli ultimi dieci anni oppure se è così più o meno così negli ultimi anni, non si può giocare.”