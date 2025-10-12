McTominay, Castellanos, tennis e Turchia: le ultimissime

McTominay on fire. Il centrocampista del Napoli ha segnato un gol da attaccante puro durante Scozia-Bielorussia, partita terminata con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa e valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. McTominay ha raccolto al centro dell'aera un pallone, l'ha stoppato in un fazzoletto e poi in una frazione di secondo ha fatto partite un tiro di sinistro che si è spento all'angolino basso.

Incredibile, ma vero. Un altro ko: Castellanos. Un altro stiramento, se gli esami confermeranno le cattive sensazioni: lesione al retto femorale. Taty si era fermato venerdì, dopo l’allarme lo stop. Ieri mattina non si è allenato. Gli stiramenti non si contano più, il segno che nella Lazio la situazione è sempre più critica.

Dopo il ritiro nel Masters 1000 di Shanghai, la stagione di Jannik Sinner proseguirà in Arabia Saudita. Rientrato a Montecarlo dopo lo stop per crampi nel terzo set del match di terzo turno contro Tallon Griekspoor, l'azzurro volerà nuovamente in Asia per prendere parte al Six Kings Slam. Il primo incontro di Jannik è previsto nella giornata di mercoledì 15 ottobre. Il tennista italiano scenderà in campo alle 18:30 ore italiane.

Vi ricordate Ozer? Il portiere del Lille che poco più di due settimane fa ha parato tre rigori alla Roma (due a Dovbyk, uno a Soulé), si è reso protagonista di una vera e propria bufera in Turchia. Il giocatore, infatti, ha abbandonato il ritiro la propria nazionale senza autorizzazione, facendo scatenare l'ira del ct Montella e della federazione.