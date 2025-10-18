Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Inter, Sinner, F1 e Ligue 1: le ultimissime

Inter, Sinner, F1 e Ligue 1: le ultimissime

Nerazzurri corsari all'Olimpico. L'altoatesina batte Alcaraz. Pole per Verstappen. Il Marsiglia ritira la 30 di Mandanda
2 min
TagsIntersinnerF1

 

 

Il calcio è una cosa semplice: bisogna fare gol e bisogna non prenderne. L'Inter ci è riuscita, la Roma no. Non è stata spettacolare, la super sfida dell'Olimpico. Le occasioni sono state poche e i portieri non hanno avuto una notte di super lavoro. Bisognava essere coraggiosi e soprattutto concreti: ci è riuscita l'Inter di Chivu, ha fallito la Roma di Gasperini. Uno a zero per i nerazzurri il risultato finale. 

Nell'ennesimo capitolo di quella che è ormai conosciuta come la saga 'Sincaraz' è arrivato così un prestigioso bis per l'azzurro, che aveva già trionfato l'anno scorso (sempre contro lo spagnolo) e si è ripetuto dominando il rivale (6-2, 6-4)

È ancora Max Verstappen a dominare il weekend ad Austin, prendendosi la pole position dopo la vittoria nella Sprint Race. L'olandese stacca tutti con il tempo di 1:32.510, con Norris secondo e poi un grande Charles Leclerc in terza posizione, con un buon tempo dopo le delusioni di ieri. Poi Russell e Lewis Hamilton quinto

L'Olympique Marsiglia ritirerà la maglia numero 30 indossata da Steve Mandanda nei suoi 15 anni trascorsi nella città francese. Arrivato a Marsiglia nel 2007 dal Le Havre, Steve Mandanda - che ha annunciato il ritiro lo scorso mese di settembre - è diventato nel corso degli anni una leggenda del club.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air