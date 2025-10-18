Inter, Sinner, F1 e Ligue 1: le ultimissime

Il calcio è una cosa semplice: bisogna fare gol e bisogna non prenderne. L'Inter ci è riuscita, la Roma no. Non è stata spettacolare, la super sfida dell'Olimpico. Le occasioni sono state poche e i portieri non hanno avuto una notte di super lavoro. Bisognava essere coraggiosi e soprattutto concreti: ci è riuscita l'Inter di Chivu, ha fallito la Roma di Gasperini. Uno a zero per i nerazzurri il risultato finale.

Nell'ennesimo capitolo di quella che è ormai conosciuta come la saga 'Sincaraz' è arrivato così un prestigioso bis per l'azzurro, che aveva già trionfato l'anno scorso (sempre contro lo spagnolo) e si è ripetuto dominando il rivale (6-2, 6-4).

È ancora Max Verstappen a dominare il weekend ad Austin, prendendosi la pole position dopo la vittoria nella Sprint Race. L'olandese stacca tutti con il tempo di 1:32.510, con Norris secondo e poi un grande Charles Leclerc in terza posizione, con un buon tempo dopo le delusioni di ieri. Poi Russell e Lewis Hamilton quinto.

L'Olympique Marsiglia ritirerà la maglia numero 30 indossata da Steve Mandanda nei suoi 15 anni trascorsi nella città francese. Arrivato a Marsiglia nel 2007 dal Le Havre, Steve Mandanda - che ha annunciato il ritiro lo scorso mese di settembre - è diventato nel corso degli anni una leggenda del club.