Roma-Inter diretta: segui la partita di Serie A LIVE

Roma-Inter è la gara del sabato sera della settima giornata di Serie A . Il big match dell'Olimpico mette di fronte la squadra di Gasperini , prima in classifica, e quella di Chivu, quarta e dietro di sole tre lunghezze: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Corrieredellosport.it .

20:21

Il commento di Massara

Massara: "Ritorno in una piazza meravigliosa, con una bellissima Roma e una proprietà molto ambiziosa. Ci sono le condizioni per fare grandi cose, ci stiamo lavorando e abbiamo preso una allenatore che sta facendo un lavoro eccellente. Dobbiamo continuare a crescere. Gasp e la Roma vogliono sempre vincere, è un obbligo. Giochiamo contro una squadra fortissima che 3 mesi fa faceva la finae di Champions, servirà la prestazione perfetta per metterli in difficoltà. I meriti di Gasp sono enormi, la squadra riesce ad esprimere un bel calcio offensivo, dobbiamo migliorare i numeri degli attaccanti, ma il loro lavoro non va sottovalutato. Arriveranno anche i loro gol".

20:18

Il commento pre-partita di Calhanoglu

Calhanoglu: "Partita molto importante, la Roma sta bene ed è in forma. Pure noi stiamo ritrovando ritmo, abbiamo la mentalità giusta e la voglia di riprenderli. Devo essere lucido e sempre concentrato, per controllare tutto il campo. I compagni mi rendono più facile giocare".

20:15

Le parole di Hermoso

Hermoso: "Alla fine, l’unica cosa che cambia sia l’atmosfera che si crea in questo tipo di gare. Ovviamente, il profilo e la qualità della squadra dell’Inter li ha già dimostrati da molto tempo. Però, alla fine, è una partita che vale lo stesso, vale tre punti. Giochiamo in casa, una cosa che ci piace quando competiamo. E penso che sarà un po’ la linea guida per avvicinarci alla vittoria, facendo il lavoro che portiamo avanti da tutto questo tempo, facendo le cose come le prepara il mister e così saremo molto più vicini a vincere".

20:02

La panchina dell'Inter

A disposizione: Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Palacios, Pio Esposito.

19:58

La panchina della Roma

A disposizione: Rensch, El Aynaoui, Dovbyk, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Vasquez, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy, Gollini.

19:54

Inter, la formazione ufficiale

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

19:46

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, NDicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini

19:40

Dove vedere Roma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

19:30

Roma-Inter: l'orario

Il calcio d'inizio di Roma-Inter è in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Stadio Olimpico - Roma