De Bruyne, Roma, Juve e Inter: le ultimissime

Kevin De Bruyne è stato operato stamattina ad Anversa al bicipite femorale destro dopo l'infortunio patito contro l'Inter sabato scorso. L'intervento chirugico sarebbe perfettamente riuscito. "Tutto è andato bene, anzi brillantemente" le prime parole dopo l'operazione da parte di Lieven Maesschalck, fisioterapista 61enne di fiducia di De Bruyne.

Gasperini va verso la conferma del 3-5-2 schierato a Reggio Emilia: davanti giocano Dybala e Bailey (in ballottaggio con Soulé), fiducia a Cristante come mezzala d'inserimento. Ancora indisponibile Angelino, spazio sulle fasce a Wesley e Tsimikas. Cuesta punta sulla coppia Cutrone-Pellegrino e pensa a Britschgi e Lovik sulle fasce.

Luciano Spalletti vede la Juventus e viceversa. Perché dopo il vernissage milanese della mattinata, happening dove è scoppiata la pace con il capitano Francesco Totti dopo gli screzi romani, è andato in scena l'incontro fra il tecnico e il plenipotenziario Damien Comolli, prossimo amministratore delegato bianconero, per limare gli ultimi dettagli di un accordo che sembrava già pronto a essere siglato nella serata di lunedì.

Chivu pensa al rilancio di Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. In mezzo c'è Sucic per l'infortunato Mkhitaryan, doppio ballottaggio in difesa con la possibilità di vedere Bisseck centrale al posto di Acerbi e Carlos Augusto a sinistra per Bastoni.