lunedì 10 novembre 2025
Dovbyk, Musetti, F1 e basket: le ultimissime

L'ucraino tornerà probabilmente nel 2026. Sconfitta per il carrarino. Le parole di Elkann. Il cestista Matteo Bettandi grave dopo un incidente
3 min
Un'altra tegola in casa Roma. L'ennesima che riguarda l'attacco. Dopo le lesioni al bicipite femorale della gamba sinistra sia di Dybala sia di Bailey e la distorsione alla caviglia di Ferguson, è arrivato il responso degli esami che riguardano Artem Dovbyk. La lesione lo terrà fuori dalle 4 alle 6 settimane. 

Esordio con sconfitta per Lorenzo Musetti alle Atp Finals 2025. Il tennista carrarino, inserito nel gruppo 'Jimmy Connors', in cui è presente anche Carlos Alcaraz (vittorioso all'esordio contro Alex De Minaur), cade in due set - 6-3, 6-4 - con lo statunitense Taylor Fritz.

Dopo il disastroso Gp del Brasile, che ha visto la Ferrari vivere una domenica da dimenticare a Interlagos con il doppio ritiro di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, fa sentire la propria voce John Elkann che rivolge dure frasi ai due piloti. "In Formula 1 da una parte abbiamo i meccanici che hanno fatto il loro lavoro, tra pole e pit stop; gli ingegneri lo stesso con la macchina che è evidentemente migliorata. Il resto non è stato all'altezza", ha detto il presidente della Ferrari dal al Salone d'Onore del Coni a Roma.  Senza troppi giri di parole, Elkann se la prende con Leclerc ed Hamilton, che in particolare ieri ha parlato di 'incubo': "Si concentrino a guidare e a parlare meno”.

Matteo Bettanti ex giocatore dell'Elachem Vigevano (squadra che milita in serie B) è stato protagonista di un grave incidente stradale nella serata di domenica 9 novembre. La sua Ferrari si è schiantata violentemente contro un muro si un negozio a Corso Genova. Il cestista è stato intubato e trasferito all'ospedale Niguarda in elicottero in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime. 

 

