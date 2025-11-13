Italia, Anguissa e ATP Finals: le ultimissime

Appuntamento giovedì alle 20.45 a Chisinau per la Nazionale di Gattuso, che cambia modulo e giocatori in vista della Norvegia domenica a Milano. Spazio al 4-4-2 con la coppia Scamacca-Raspadori in attacco e gli esterni Orsolini e Zaccagni. Squalificato Barella, in mezzo Tonali e Cristante. Chance anche per Buongiorno e Bellanova in difesa

Problemi in casa Napoli. Anguissa si è fatto male mentre era impegnato con la Nazionale. L'infortunio è serio: si tratta di una lesione. Ecco il report medico: "Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.

Lorenzo Musetti è riuscito a trasformare in un match imperdibile e tutto da vivere quello che rischiava di essere un incontro senza nulla in palio. L'ha fatto sconfiggendo per 7-5 3-6 7-5 Alex De Minaur, tenendo vive le proprie speranze di qualificazione in semifinale e rimandando il discorso alla terza e ultima giornata del Gruppo Jimmy Connors. Nell'ultimo impegno del round robin alle Atp Finals di Torino, Musetti oggi affronterà Carlos Alcaraz. La sfida tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi giovedì 13 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 20:30.

Già certi della qualificazione alle semifinali, Simone Bolelli e Andrea Vavassori vengono sconfitti nel terzo e ultimo match del girone eliminatorio delle Nitto Atp Finals di doppio. La coppia italiana, nel gruppo "Peter Fleming", è stata battuta in tre set dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, con il punteggio di 7-6, 4-6, 13-11.