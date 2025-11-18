Alcaraz, Fiorentina-Juventus, calcio estero e Nba: le ultimissime

Carlos Alcaraz salterà le Final Eight di Coppa Davis a Bologna. A pochi giorni dall'esordio della sua Spagna, opposta nei quarti di finale alla Repubblica Ceca, è arrivata l'ufficialità del forfait del numero uno al mondo, reduce dalla finale persa a Torino contro Jannik Sinner. Proprio in occasione delle ATP Finals, il ventiduenne di Murcia aveva accusato un problema fisico che fin da subito era sembrato piuttosto grave.