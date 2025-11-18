Alcaraz, Fiorentina-Juventus, calcio estero e Nba: le ultimissime
Carlos Alcaraz salterà le Final Eight di Coppa Davis a Bologna. A pochi giorni dall'esordio della sua Spagna, opposta nei quarti di finale alla Repubblica Ceca, è arrivata l'ufficialità del forfait del numero uno al mondo, reduce dalla finale persa a Torino contro Jannik Sinner. Proprio in occasione delle ATP Finals, il ventiduenne di Murcia aveva accusato un problema fisico che fin da subito era sembrato piuttosto grave.
Sarà Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18, la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento in esclusiva su Dazn.
Aria di tempesta in Premier League. Nelle prossime settimane, in Inghilterra rischia di saltare il banco a causa del nuovo sistema di "ancoraggio" pensato dai vertici della Football Association. L'obiettivo? Limitare spese folli e ammortizzare la differenza che c'è tra big e "medio-piccole" del campionato più importante al mondo, con un occhio alle altre leghe e al mercato europeo. Una soglia-limite che si allontana sensibilmente dal semplice concetto di salary cup.
Nelle otto gare Nba disputate nella notte italiana, spiccano i successi di Oklahoma e Detroit che continuano a macinare punti e vittorie. A New Orleans, i Thunder campioni in carica centrano il 14° successo in 15 gare giocate imponendosi con il risultato di 126-109 contro i Pelicans.