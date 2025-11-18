Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Alcaraz, Fiorentina-Juventus, calcio estero e Nba: le ultimissime

Lo spagnolo dà forfait per la Davis. La partita sarà visibile gratuitamente. La Premier pensa a contenere i costi. Le ultime dal basket Usa
Carlos Alcaraz salterà le Final Eight di Coppa Davis a Bologna. A pochi giorni dall'esordio della sua Spagna, opposta nei quarti di finale alla Repubblica Ceca, è arrivata l'ufficialità del forfait del numero uno al mondo, reduce dalla finale persa a Torino contro Jannik Sinner. Proprio in occasione delle ATP Finals, il ventiduenne di Murcia aveva accusato un problema fisico che fin da subito era sembrato piuttosto grave. 

Sarà Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18, la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento in esclusiva su Dazn

Aria di tempesta in Premier League. Nelle prossime settimane, in Inghilterra rischia di saltare il banco a causa del nuovo sistema di "ancoraggio" pensato dai vertici della Football Association. L'obiettivo? Limitare spese folli e ammortizzare la differenza che c'è tra big e "medio-piccole" del campionato più importante al mondo, con un occhio alle altre leghe e al mercato europeo. Una soglia-limite che si allontana sensibilmente dal semplice concetto di salary cup.

Nelle otto gare Nba disputate nella notte italiana, spiccano i successi di Oklahoma e Detroit che continuano a macinare punti e vittorie. A New Orleans, i Thunder campioni in carica centrano il 14° successo in 15 gare giocate imponendosi con il risultato di 126-109 contro i Pelicans

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

