Sorteggio Italia, De Laurentiis, Bologna e Coppa Davis: le ultimissime

Italia-Irlanda del Nord in semifinale in casa, probabilmente a Bergamo, ed eventuale finale in trasferta contro Galles o Bosnia: questo ha detto il sorteggio dei playoff Mondiali 2026 andato in scena a Zurigo.

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente, il giudice ha mandato a processo anche il suo braccio destro, l'ad Andrea Chiavelli, e la società calcistica Napoli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas

Il Bologna può finalmente contare di nuovo su Ciro Immobile. L’ex centravanti della Lazio è tornato ad allenarsi con il resto della squadra e sarà inserito nella lista dei convocati per la sfida di Udine.

Dopo i primi quarti di finale che hanno sorriso all'Italia (vittoriosa sull'Austria) e al Belgio (che ha eliminato a sorpresa la Francia) prossime avversarie, alla Super Tennis Arena di Bologna è la Spagna a spuntarla sulla Repubblica Ceca in un quarto di finale appassionante.