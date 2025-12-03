Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
Inter, Napoli, Atalanta e Juve: le ultimissime

I nerazzurri si impongono per 5-1. Gli azzurri passano il turno dopo una serie estenuante di tiri dal dischetto. La Dea cala il poker al Genoa. Vlahovic si opera domani a Londra
Vittoria netta dell'Inter contro il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro i nerazzurri si impongono per 5-1 senza particolari problemi. 

Il Napoli di Conte vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Ma che fatica per avere ragione del Cagliari di Pisacane, che chiude sull'1-1 i tempi regolamentari al Maradona, prima di arrendersi dopo un'interminabile serie di rigori. Per i campioni d'Italia al prossimo turno una tra Fiorentina e Como.

Terzo successo consecutivo per l'Atalanta di Raffaele Palladino. Dopo le vittorie in Champions League e in campionato, i bergamaschi ottengono il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla New Balance Arena il Genoa è battuto per 4-0 grazie alle reti di Djimsiti, De Roon, Pasalic Ahanor. Al prossimo turno l'Atalanta sfiderà la Juventus, che martedì sera ha eliminato l’Udinese.

Dusan Vlahovic finirà sotto i ferri domani pomeriggio a Londra. L’attaccante juventino, uscito malconcio dall’ultima gara di Serie A contro il Cagliari, deve fare i conti con una seria lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro.

 

 

