Marusic, Amorim, Real Madrid e tennis: le ultimissime

Una giornata di squalifica e un'ammenda di 5.000 euro. Questa la decisione del giudice sportivo nei confronti di Adam Marusic e Pasquale Mazzocchi, in seguito alla rissa che li ha resi protagonisti nel finale di Lazio-Napoli, costringendo anche Antonio Conte a entrare in campo per separarli. Una giornata di squalifica in casa Lazio anche per Noslin, espulso anche lui nella sfida dell’Olimpico.

C'è l'annuncio ufficiale: Ruben Amorim non è più l'allenatore del Manchester United. In tilt il sito del club inglese al momento della comunicazione dell'esonero. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall'incarico dopo l'1-1 in trasferta contro il Leeds.

Sta scoppiando il caso Vinicius al Real Madrid. I motivi sono tanti. E molto ruota intorno al rinnovo del contratto, visto che l'accordo attuale scade nel 2027. Dall'Inghilterra, dalle colonne del Guardian, dicono che il Chelsea sta preparando un'offerta record per la prossima estate: circa 160 milioni di euro, che renderebbe il trasferimento di Vinicius il più costoso della storia della Premier League.

Bisognerà aspettare per rivedere Djokovic in campo, con la racchetta in mano e la solita voglia di lasciare il segno. Il serbo ha annunciato che salterà l'Atp 250 di Adelaide, in programma dal 12 al 17 gennaio, cioè la settimana prima degli Australian Open.